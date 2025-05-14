ВСУ дронами-камикадзе уничтожили несколько российских танков на Новопавловском направлении
- 14.05.2025, 20:16
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Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Новопавловском направлении уничтожили несколько вражеских танков.
Благодаря быстрому планированию маршрута атаки и корректировке полета с учетом рельефа и ветра, FPV-дрон заходит точно в слабое место танка. Таким образом, происходит попадание, которое сопровождается взрывом, сообщает Цензор.НЕТ.
«Оккупанты могут десятками гнать свои танки и ББМ на штурм позиций наших защитников. Но результат не изменится, и он всегда одинаковый — уничтожена техника и сорваны планы врага! Пилоты батальона беспилотных систем следят за вражеской техникой и результативно уничтожают ее еще на подступах к украинским оборонительным укреплениям. Даже самая бронированная цель — не помеха для точного удара», - добавили бойцы.