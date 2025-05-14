закрыть
14 мая 2025, среда, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ дронами-камикадзе уничтожили несколько российских танков на Новопавловском направлении

  • 14.05.2025, 20:16
ВСУ дронами-камикадзе уничтожили несколько российских танков на Новопавловском направлении

Видео.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Новопавловском направлении уничтожили несколько вражеских танков.

Благодаря быстрому планированию маршрута атаки и корректировке полета с учетом рельефа и ветра, FPV-дрон заходит точно в слабое место танка. Таким образом, происходит попадание, которое сопровождается взрывом, сообщает Цензор.НЕТ.

«Оккупанты могут десятками гнать свои танки и ББМ на штурм позиций наших защитников. Но результат не изменится, и он всегда одинаковый — уничтожена техника и сорваны планы врага! Пилоты батальона беспилотных систем следят за вражеской техникой и результативно уничтожают ее еще на подступах к украинским оборонительным укреплениям. Даже самая бронированная цель — не помеха для точного удара», - добавили бойцы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Геополитическая фантастика
Геополитическая фантастика Гарри Каспаров
Если это не фашизм, то что это?
Если это не фашизм, то что это? Священник Юрий Рой
Победа в бункер не придет
Победа в бункер не придет Владимир Халип
Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко