Норвегия отыгралась с 1:5 у США на ЧМ по хоккею

Норвегия отыгралась с 1:5 у США на ЧМ по хоккею1
- 14.05.2025, 20:23
В овертайме победу праздновали амеркианцы.
Хоккеисты сборной США в овертайме победили команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Швеции и Дании.
В матче группы B датском Хернинге американцы к началу второго периода вели со счетом 5:1, но позволили норвежцам отыграться на 59-й минуте.
Победная шайба на пятой минуте овертайма на счету Тейджа Томпсона, который оформил хет-трик. У сборной Норвегии три шайбы забросил Стиан Солберг.
Сборная США занимает второе место в группе, уступая Германии. У норвежцев, проигравших четыре матча, седьмая строчка.
В параллельном матче группы А Словакия обыграла Францию со счетом 2:1.