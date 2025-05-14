закрыть
14 мая 2025, среда, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвегия отыгралась с 1:5 у США на ЧМ по хоккею

1
  • 14.05.2025, 20:23
Норвегия отыгралась с 1:5 у США на ЧМ по хоккею

В овертайме победу праздновали амеркианцы.

Хоккеисты сборной США в овертайме победили команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Швеции и Дании.

В матче группы B датском Хернинге американцы к началу второго периода вели со счетом 5:1, но позволили норвежцам отыграться на 59-й минуте.

Победная шайба на пятой минуте овертайма на счету Тейджа Томпсона, который оформил хет-трик. У сборной Норвегии три шайбы забросил Стиан Солберг.

Сборная США занимает второе место в группе, уступая Германии. У норвежцев, проигравших четыре матча, седьмая строчка.

В параллельном матче группы А Словакия обыграла Францию со счетом 2:1.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Геополитическая фантастика
Геополитическая фантастика Гарри Каспаров
Если это не фашизм, то что это?
Если это не фашизм, то что это? Священник Юрий Рой
Победа в бункер не придет
Победа в бункер не придет Владимир Халип
Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко