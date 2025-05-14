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Трамп впервые встретился с новым президентом Сирии

  • 14.05.2025, 20:49
Трамп впервые встретился с новым президентом Сирии

Встреча состоялась в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп в среду провел встречу с лидером Сирии Ахмедом Аль-Шараа.

Об этом сообщает Reuters.

Встреча состоялась в Саудовской Аравии, где американский президент находился с визитом.

В ходе встречи Трамп призвал сирийского лидера к нормализации отношений с Израилем.

Он выразил надежду, что Сирия присоединится к Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну и Марокко, которые нормализовали отношения с Израилем в рамках Авраамских соглашений, заключенных при посредничестве США в 2020 году.

«Я сказал ему: «Надеюсь, вы присоединитесь, когда все уладится». Он ответил: «Да». Но им предстоит проделать большую работу», – сказал Трамп.

Трамп назвал встречу с Шараа «замечательной», а сирийского лидера описал как молодого, привлекательного мужчину с очень сильным прошлым.

«У него есть реальный шанс удержать все под контролем», – сказал президент США.

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