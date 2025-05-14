Трамп впервые встретился с новым президентом Сирии
- 14.05.2025, 20:49
Встреча состоялась в Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп в среду провел встречу с лидером Сирии Ахмедом Аль-Шараа.
Об этом сообщает Reuters.
Встреча состоялась в Саудовской Аравии, где американский президент находился с визитом.
В ходе встречи Трамп призвал сирийского лидера к нормализации отношений с Израилем.
Он выразил надежду, что Сирия присоединится к Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну и Марокко, которые нормализовали отношения с Израилем в рамках Авраамских соглашений, заключенных при посредничестве США в 2020 году.
«Я сказал ему: «Надеюсь, вы присоединитесь, когда все уладится». Он ответил: «Да». Но им предстоит проделать большую работу», – сказал Трамп.
Трамп назвал встречу с Шараа «замечательной», а сирийского лидера описал как молодого, привлекательного мужчину с очень сильным прошлым.
«У него есть реальный шанс удержать все под контролем», – сказал президент США.