В небе над Брестом заметили «грозовой воротник» 14.05.2025, 20:57

Фотофакт.

Фотографию грозового воротника (или шквалового ворота) над Брестом опубликовал вечером 14 мая телеграм-канал о погоде «Метеовайб».

Грозовой воротник — общее название разновидностей кучево-дождевых облаков. Его называют «главным признаком бури».

Образуются воротник из-за того, что в грозовом фронте холодный воздух, в то время как за пределами — теплый. После столкновения этих двух потоков теплый воздух поднимается вверх, а холодный вниз, в следствие чего и происходит процесс приобретения тучей соответствующего вороту вида.

Тем временем в Ганцевичском районе 14 мая заметили пылевой вихрь.

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