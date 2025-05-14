В небе над Брестом заметили «грозовой воротник»
- 14.05.2025, 20:57
Фотофакт.
Фотографию грозового воротника (или шквалового ворота) над Брестом опубликовал вечером 14 мая телеграм-канал о погоде «Метеовайб».
Грозовой воротник — общее название разновидностей кучево-дождевых облаков. Его называют «главным признаком бури».
Образуются воротник из-за того, что в грозовом фронте холодный воздух, в то время как за пределами — теплый. После столкновения этих двух потоков теплый воздух поднимается вверх, а холодный вниз, в следствие чего и происходит процесс приобретения тучей соответствующего вороту вида.
Тем временем в Ганцевичском районе 14 мая заметили пылевой вихрь.