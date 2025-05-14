Ученые: Длительный рабочий день меняет структуру мозга 1 14.05.2025, 21:15

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Изменения происходят в областях мозга, отвечающих за принятие решений и регуляцию эмоций.

Длительный рабочий день оказывает воздействие на структуру мозга, особенно областей, связанных с эмоциональной регуляцией и исполнительными функциями, такими как рабочая память и решение проблем. Ученые предупреждают, что постоянное переутомление вызывает адаптационные изменения в нервных тканях, способные отразиться на умственных способностях и эмоциональном состоянии человека, пишет Medical Xpress.

Известно, что длительная переработка повышает риск сердечно-сосудистых болезней, нарушения обмена веществ и ухудшения психического состояния. По данным специалистов Международной организации труда, ежегодно избыточная нагрузка становится причиной смерти более 800 000 человек. Ученые акцентируют внимание на том, что, несмотря на хорошее понимание поведенческих и психологических аспектов переутомления, физиологическая основа и нейропластические изменения, вызванные утомляемостью, остаются неизученными.

Для углубленного понимания проблемы специалисты выполнили структурный анализ объемов головного мозга, чтобы выявить, каким образом интенсивная рабочая нагрузка влияет на различные регионы мозга 110 медработников, регулярно работающих сверхурочно (52 и более часов в неделю). Оценка разницы в объемах отделов мозга проводилась методами нейровизуализации: воксельная морфометрия (VBM), позволяющая выявлять и сравнивать вариации уровней серого вещества в разных участках мозга, а также атлас-анализ, использующий заранее заданные шаблоны для идентификации и обозначения конкретных структур, например, на снимках МРТ.

Полученные данные выявили заметные изменения в структурах мозга, отвечающих за выполнение исполнительных функций и регулирование эмоций, у лиц, занятых более 52 часов в неделю, по сравнению с участниками, придерживающимися стандартного режима работы. К примеру, атлас-анализ обнаружил увеличение объема средней лобной извилины почти на 20% у тех, кто проводил много времени на работе. Средняя лобная извилина имеет большое значение для целого ряда когнитивных процессов, будь то концентрация внимания, рабочая память и языковая обработка.

Метод VBM выявил наиболее сильное изменение в 17 областях мозга, среди которых средняя и верхняя лобные извилины, задействованные в процессах концентрации внимания, стратегического планирования и принятии решений, а также островковая доля. Последняя выступает ключевым звеном, интегрирующим сигналы от органов чувств, движений и внутренних систем организма. Ее функции включают эмоциональную обработку, самоосознание и понимание социально значимых контекстов.

«Хотя полученные результаты требуют осторожной трактовки, учитывая пилотный характер исследования, они знаменуют важный начальный этап в изучении связи между переутомлением и состоянием мозга», — заключают авторы работы.

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