Зеленский назначил посла Украины в Турции
- 14.05.2025, 21:34
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Им стал бывший пленник Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике. Об этом сообщили на сайте президента Украины 14 мая.
Перед этим, 20 декабря 2024 года, Зеленский согласовал более 30 решений о назначении новых украинских послов, среди которых был Джелял.
Джелял – первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, журналист, политолог, бывший пленник Кремля.