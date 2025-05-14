Зеленский назначил посла Украины в Турции 14.05.2025, 21:34

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Им стал бывший пленник Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике. Об этом сообщили на сайте президента Украины 14 мая.

Перед этим, 20 декабря 2024 года, Зеленский согласовал более 30 решений о назначении новых украинских послов, среди которых был Джелял.

Джелял – первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, журналист, политолог, бывший пленник Кремля.

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