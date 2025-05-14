ВСУ показали, как перехватывают «элитные» дроны оккупантов 1 14.05.2025, 22:01

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Видеофакт.

Украинские военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники. На этот раз удалось перехватить такие российские дроны как «Молния» и Zala.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем.

Отмечается, что на видео показана работа по перехвату разведывательных БПЛА противника от операторов 413-го батальона «Рейд» СБС в Донецкой области.

Были ликвидированы такие вражеские дроны:

«Молния-2» - это ударный FPV-дрон самолетного типа, дальность связи до 40 км. Стоимость оценивается в 300 долларов;

Zala Z-16 и Supercam S350 - разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня с дальностью связи до 70 км и 100 км, а также стоимостью в 70 000 и 100 000 долларов соответственно;

«Орлан-10» - один из основных разведывательных БПЛА ВС РФ с дальностью связи до 120 км. Стоимость оценивается в 90 000 долларов.

«Перехват дронов противника — одно из ключевых направлений, которое активно развивают Силы беспилотных систем. Кроме разведывательных «крыльев», мы перехватываем и ударные БПЛА типа Shahed-136, которыми российские войска осуществляют атаки на мирные украинские города», - подписано видео.

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