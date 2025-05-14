ВСУ показали, как перехватывают «элитные» дроны оккупантов

ВСУ показали, как перехватывают «элитные» дроны оккупантов1
- 14.05.2025, 22:01
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Видеофакт.
Украинские военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники. На этот раз удалось перехватить такие российские дроны как «Молния» и Zala.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем.
Отмечается, что на видео показана работа по перехвату разведывательных БПЛА противника от операторов 413-го батальона «Рейд» СБС в Донецкой области.
Были ликвидированы такие вражеские дроны:
«Молния-2» - это ударный FPV-дрон самолетного типа, дальность связи до 40 км. Стоимость оценивается в 300 долларов;
Zala Z-16 и Supercam S350 - разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня с дальностью связи до 70 км и 100 км, а также стоимостью в 70 000 и 100 000 долларов соответственно;
«Орлан-10» - один из основных разведывательных БПЛА ВС РФ с дальностью связи до 120 км. Стоимость оценивается в 90 000 долларов.
«Перехват дронов противника — одно из ключевых направлений, которое активно развивают Силы беспилотных систем. Кроме разведывательных «крыльев», мы перехватываем и ударные БПЛА типа Shahed-136, которыми российские войска осуществляют атаки на мирные украинские города», - подписано видео.