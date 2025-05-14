Аэропорты РФ в 2025 году закрывались из-за дронов 217 раз 1 14.05.2025, 22:16

Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых.

С начала текущего года аэропорты России приостанавливали работу не менее 217 раз из-за угроз атаки украинских беспилотников, сообщила в среду, 14 мая, «Новая газета Европа» со ссылкой на Росавиацию и сообщения СМИ. Это больше, чем за весь 2023 год (58 раз) и 2024 год (91) вместе взятые. Всего за период с февраля 2023 года по май текущего года издание насчитало не менее 366 таких случаев.

В публикации отмечается, что если в предшествующие два года небо над аэропортами закрывали преимущественно в Москве и Казани, то в 2025 году - уже на большей части запада России — от Саратова и Волгограда до Нижнего Новгорода и Пензы.

В московских аэропортах план «Ковер» (аэропорт закрывается на прием и отправку самолетов) вводился 101 раз — во Внуково (33 раза), Домодедово (32), Жуковском (22) и Шереметьево (14). В аэропорту Казани авиарейсы приостанавливались 41 раз, в Саратове - 25 раз и в Нижнекамске - 24 раза.

6 -7 мая нынешнего года в аэропортах Москвы и других регионов РФ произошел коллапс из-за ограничений, вводившихся в связи с атаками украинских дронов. Работу приостанавливали и все четыре московских аэропорта. По подсчетам «Новой газеты Европа», только за эти два дня аэропорты закрывались 35 раз. По сведениям Ассоциации туроператоров России, из-за этого перевозчики задержали или отменили более 350 рейсов, что затронуло свыше 60 тысяч человек. Днем 8 мая Росавиация сообщила о стабилизации обстановки в аэропортах московского региона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com