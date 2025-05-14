На пляже в Гродно установили «прозрачную» раздевалку
- 14.05.2025, 22:27
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Фотофакт.
Фотография кабинки для переодевания на гродненском пляже в Лососне попала в редакцию издания Hrodna.life. Деревянные рейки в ней установлены на таком широком расстоянии, что рассмотреть человека, который там переодевается, будет совсем несложно.
Приводить в порядок городские пляжи, в том числе в Лососне, начали еще в апреле. Тогда на благоустройство городских пляжей в Гродно планировали выделить более 36 тысяч рублей.