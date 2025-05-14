Мерц в бундестаге: помощь Украине, сдерживание РФ 14.05.2025, 22:54

Канцлер Германии представил курс правительства.

Фридриха Мерца называют «внешнеполитическим канцлером» Германии. Выступая в среду, 14 мая, с первым правительственным заявлением в новой роли, он оправдал такой имидж — львиная доля его 45-минутной речи была посвящена внешней политике, передает DW.

Уже с первых минут глава консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) заговорил о войне России против Украины, в которой, как он сказал, решается судьба континента. «Уже больше трех лет российские войска терзают Украину, ежедневно убивают женщин и детей, гражданских и военных. Жертвами войны стали сотни тысяч, - сказал Мерц и после паузы добавил: - В том числе с российской стороны». Похожая риторика звучала и от его предшественника в кресле канцлера Олафа Шольца, который теперь — обычный депутат бундестага. Мерц похвалил его, назвав реакцию Шольца на войну России против Украины «исторической». Это были необычные слова из уст политика, который, будучи главой оппозиции, критиковал Шольца за нерешительность. Шольц слушал похвалу без единого проявления эмоций.

Мерц продолжил рассказывать о своих первых зарубежных поездках — в Париж, Варшаву, Брюссель и Киев, куда он ездил 10 мая вместе с лидерами Франции, Великобритании и Польши. «Нас всех объединяет то, что мы хотим справедливого, длительного и надежного мира в Украине — лучше сегодня, чем завтра», - сказал Мерц, сорвав аплодисменты.

Три принципа Мерца в поддержке Украины

Выступая в бундестаге, глава правительственной коалиции консерваторов из блока ХДС/ХСС и социал-демократов сформулировал три принципа в поддержке Германией Украины. Первый — поддержка продолжится, но ФРГ «не является и не хочет становиться стороной» войны. Это тезис, в которому позиции Мерца и Шольца дословно совпадают. При этом ФРГ и не является сторонним третьим или «нейтральным посредником», добавил Мерц.

Вторым своим принципом канцлер назвал то, что совместные усилия европейцев, американцев и других - в их же собственных интересах. «Кто верит, что Россия удовлетворится победой над Украиной или аннексией части территорий страны, ошибается», - сказал Мерц. Он привел в пример нападения и убийства, кибератаки, диверсии, шпионаж и дезинформацию в Европе. В большинстве случаев — это «работа российского государственного руководства и его помощников», уверен Мерц.

Ответом на эти действия канцлер ФРГ назвал политику сдерживания России и усиление обороноспособности, с чем связан и его третий принцип: глава правительства ФРГ выступил против «мира под диктовку», навязываемого Москвой против воли Украины. Мерц надеется, что эту позицию будут разделять все — не только в Европе, но и в США, над чем, по его словам, идет работа.

Тема усиления обороноспособности Германии, инвестиций в бундесвер также стала одной из центральных в речи Мерца. Он объявил своей целью создание в ФРГ «самой сильной конвенциональной армии в Европе». На этих словах сидящие в ложе правительства министр обороны Борис Писториус и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль переглянулись. Еще до вступления в должность нового правительства Мерц инициировал в бундестаге снятие конституционных ограничений на долги для инвестиций в армию.

Эти инвестиции могут стать аргументом Мерца в разговорах с президентом США Дональдом Трампом, который требует от европейских партнеров по НАТО увеличения расходов на оборону. Канцлер рассказал в бундестаге, что уже дважды говорил с Трампом по телефону, в том числе о «30-дневном перемирии в Украине без предварительных условий». По его словам, он благодарен Трампу за поддержку усилий европейцев.

Мерц ничего не сказал о поставках Украине немецких крылатых ракет TAURUS, о чем он говорил, когда был главой оппозиции. Накануне его партнеры по коалиции, социал-демократы, подтвердили свою позицию против поставок этих ракет. Будут ли они переданы и когда — вопрос не только открытый, но и засекреченный. Одним из первых решений правительства Мерца стал отказ о публикации количества и видов вооружений, переданных Киеву. Это дало сопредседателю ультраправой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель повод обвинить в бундестаге новое правительство в намерении тайно передать Украине ракеты TAURUS и, как она считает, рисковать втягиванием Германии в военное противостояние с Россией.

Экономике — рост, миграции — ограничения

Во внутренней политике основной тезис Мерца: Германия может сама, опираясь на внутренние ресурсы, вернуть себе утраченную силу, прежде всего в экономике, которая переживает третий год рецессии подряд. Как? Канцлер повторил обещания из коалиционного договора — инвестиции, цифровизация, дебюрократизация.

Не обошел Мерц стороной и один из центральных пунктов своей предвыборной программы — ограничение нелегальной миграции. Он сказал, что Германия «была, есть и будет миграционной страной» - выражение, которое в начале нулевых вызывало в стране споры, особенно в рядах ХДС. Мерц планирует усилить контроль над миграцией и увеличить количество депортаций нелегалов, но параллельно и улучшить интеграцию в обществе и на рынке труда тех, кто остается. Как отмечают обозреватели, похожие обещания были слышны в более мягкой форме и от предыдущих правительств, поэтому быстрых результатов никто не ждет.

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