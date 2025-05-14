Рубио прибыл в Турцию
- 14.05.2025, 23:44
Госсекретарь США примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Турцию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, передает CNN.
Его самолет приземлился в Анталье. Рубио прибыл туда после визитов с президентом США Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар.
Рубио прибыл в Турцию на неформальную встречу глав МИД НАТО.
15 мая в Стамбуле должны пройти российско-украинские переговоры. Рубио вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом отправятся туда на следующий день.