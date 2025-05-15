Генсек ООН: Мир в Украине без уважения к ее территориальной целостности – путь к хаосу
- 15.05.2025, 1:08
Неспособность достичь справедливого мира подорвет международное право.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о «хаосе во всем мире», если не будет достигнуто мирное урегулирование с уважением к территориальной целостности Украины
Об этом сообщает Sky News.
Он отметил, что неспособность достичь справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины подорвет международное право и повлечет хаос во всем мире.
«В такой момент чрезвычайно важно, чтобы международное право преобладало. Иначе мы прокладываем путь к хаосу во всем мире», - добавил генсек ООН.