Генсек ООН: Мир в Украине без уважения к ее территориальной целостности – путь к хаосу 15.05.2025, 1:08

Неспособность достичь справедливого мира подорвет международное право.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о «хаосе во всем мире», если не будет достигнуто мирное урегулирование с уважением к территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что неспособность достичь справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины подорвет международное право и повлечет хаос во всем мире.

«В такой момент чрезвычайно важно, чтобы международное право преобладало. Иначе мы прокладываем путь к хаосу во всем мире», - добавил генсек ООН.

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