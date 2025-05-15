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WP: Зеленский был готов отменить переговоры в Стамбуле, если Путин не приедет

  • 15.05.2025, 2:42
WP: Зеленский был готов отменить переговоры в Стамбуле, если Путин не приедет

Поехать в Стамбул уговорили президента Украины западные партнеры.

Президент Украины Владимир Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, если на них не приедет российский диктатор Владимир Путин. Однако западные партнеры уговорили украинского лидера не исключать возможность переговоров.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания Европа и США поддерживают возможные переговоры России и Украины в Турции. Разговоры о них велись в частности на двухдневном саммите министров иностранных дел НАТО, который начался в среду в Анталии.

Западные союзники Украины считают, что встречи в Стамбуле могут принести первые существенные сдвиги в переговорах, которые по сути зашли в тупик.

Однако Россия до сих пор не подтвердила не сообщила, кто именно приедет на переговоры в Турцию. И это, по информации издания, вызывает все большее раздражение в Киеве.

Как пишет The Washington Post, Зеленский даже был готов отказаться от участия в переговорах после того, как он разочаровался из-за хаоса вокруг встречи. Президент Украины, якобы, заявил, что не уполномочит свою делегацию на переговоры с россиянами в Турции.

«Зеленский не видел смысла ехать вообще», - сказал один из дипломатов изданию.

Однако американские и европейские чиновники уговорили Владимира Зеленского не срывать переговоры. Западные союзники настаивали, что надо хотя бы отправить руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу, несмотря на сопротивление Зеленского.

Даже спецпредставитель президента США Стив Уиткофф убеждал украинскую сторону, что участие в переговорах — беспроигрышный вариант для Украины. Мол, если украинцы приедут, а Россия нет — виноватой будет выглядеть Москва. Если же обе стороны появятся — может быть шанс на прекращение огня.

Впрочем состав украинской делегации на переговоры в Стамбуле до сих пор не подтвержден.

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