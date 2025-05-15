В Германии могут возобновить призыв на военную службу
- 15.05.2025, 4:00
Об этом заявил министр обороны ФРГ.
Германия может вернуться к призыву на военную службу, если слишком мало людей добровольно пойдут в армию. Об этом в среду, 14 мая, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Politico.
Как сказал Писториус, в 2025 году в Германии начнется новая программа добровольного военного набора для восстановления недоукомплектованной немецкой армии.
«Мы договорились, что сначала будем полагаться на волюнтаризм — службу, которая изначально является добровольной и имеет целью поощрить молодых людей служить своей стране, — сказал Писториус.
Он добавил, что дополнительный призыв будет в случае, если Германия не сможет набрать достаточное количество добровольцев.
Если пишет Politico, Германия приостановила обязательную военную службу в 2011 году. Ее восстановление будет означать значительный поворот в политике, обусловленный угрозой со стороны России, а также беспокойством относительно надежности гарантий безопасности со стороны США при президентстве Дональда Трампа.
Писториус сказал, что Бундесвер насчитывает около 181 500 военнослужащих, что значительно меньше целевого показателя в 203 000 к 2031 году.
В апреле генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия может совершить нападение на страны НАТО уже в 2029 году, который, по его словам, станет целевым для перевооружения немецкой армии.
По его оценкам, к 2029 году Россия будет «готова к широкомасштабному нападению обычными вооружениями, даже на территорию НАТО». Он добавил, что цель российского диктатора Владимира Путина заключается в том, чтобы «ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать западную модель общества».
6 апреля издание NTV/dpa сообщило, что в Гамбурге в Германии в сентябре 2025 года Бундесвер проведет масштабные учения, чтобы отработать действия на случай нападения России на страны НАТО.
В январе Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он подчеркнул важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.