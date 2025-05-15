Умер легендарный сценарист и режиссер Роберт Бентон 15.05.2025, 5:18

Трижды лауреат «Оскара» является создателем культовых фильмов «Бонни и Клайд» и «Крамер против Крамера».

Американский сценарист и режиссер Роберт Бентон, известный своими культовыми фильмами «Бонни и Клайд», «Крамер против Крамера» и «Места в сердце», умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на его ассистента и менеджера.

Бентон начал свой путь в киноиндустрии как артдиректор журнала Esquire, но потеря работы подтолкнула его к сценаристской карьере. Его прорывом стал сценарий к фильму «Бонни и Клайд» (1967), написанный в соавторстве с Дэвидом Ньюманом. Лента, которую Голливуд сначала отвергал в течение четырех лет, в итоге превратилась в хит, собрав 70 миллионов долларов при бюджете в 2,5 миллиона и получив два «Оскара».

Наибольшее признание Бентон получил за драму «Крамер против Крамера» (1979), за которую получил два «Оскара» — за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. Свой третий «Оскар» он получил за сценарий к фильму «Места в сердце» (1984).

Среди других известных работ Бентона — сценарии к «Супермену» (1978), «Как дела, док?» (1972) и «Без дураков» (1994), а также режиссура триллера «Сумерки» (1998) с Полом Ньюманом и экранизации романа Филипа Рота «Запятнанная репутация» (2003). Его последней режиссерской работой стала драма «Праздник любви» (2007) с Морганом Фрименом в главной роли.

По данным New York Times, на момент своей смерти Бентон работал над мемуарами, которые могли бы стать последним штрихом к его легендарной кинокарьере.

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