Sky News: Трамп не посетит переговоры Украины и России в Стамбуле 2 15.05.2025, 7:36

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Названа причина.

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что президент Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах, сообщил американский чиновник в интервью агентству Reuters.

Президент США предположил, что может присутствовать на переговорах в Стамбуле, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он посетит, но лишь при условии, что Владимир Путин также будет присутствовать.

Однако, похоже, российский президент отклонил это предложение, поскольку его фамилия отсутствует в списке делегатов, которые отправляются в Турцию.

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