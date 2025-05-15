Sky News: Трамп не посетит переговоры Украины и России в Стамбуле

Sky News: Трамп не посетит переговоры Украины и России в Стамбуле2
- 15.05.2025, 7:36
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Названа причина.
Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что президент Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах, сообщил американский чиновник в интервью агентству Reuters.
Президент США предположил, что может присутствовать на переговорах в Стамбуле, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он посетит, но лишь при условии, что Владимир Путин также будет присутствовать.
Однако, похоже, российский президент отклонил это предложение, поскольку его фамилия отсутствует в списке делегатов, которые отправляются в Турцию.