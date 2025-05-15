Украинские бойцы уничтожили «тачанку» и мотоциклы РФ под Курском 15.05.2025, 7:52

Успешную атаку показали на видео.

Бойцы 110 бригады Территориальной обороны Украины провели серию успешных отработок FPV-дронами в Курской области Российской Федерации. Украинцы раз за разом попадали по одиноким солдатам российской армии, которые прятались в кустах или бежали по полям. Кроме того, под прицелом оказалась военная техника врага.

О деталях применения FPV-дронов на фронте под Курском волонтер и общественный активист Сергей Стерненко написал в Telegram-канале.

Стерненко опубликовал видео с кадрами работы подразделения «Неистовые» 110-й ОБрТрО. Запись длится две минуты. В течение этого времени зрители наблюдают за FPV-дронами, которые волонтер отправил на фронт. В «коллекции» — кадры попадания по блиндажу ВС РФ, который пытались закамуфлировать. При этом качество видео достаточно высокое, поэтому можно разглядеть, как враг обустроил укрытие. Кроме того, видим солдат ВС РФ, которые пытаются убежать или отмахнуться от украинских беспилотников. В какой-то момент появляется россиянин, идущий по тропинке в поле и толкающий приспособление, которое Стерненко, вероятно, назвал «тачанкой». Среди отработок «Неистовых» — выслеживание и подрыв мотоциклов ВС РФ.

В заметке волонтера подводятся итоги ударов FPV-дронов украинских дроноводов. Согласно подсчетам, удалось обезвредить 16 военных ВС РФ, одну «тачанку», три мотоцикла. Стерненко также предупредил о сложной ситуации в Курской области и попытках врага добраться в Сумскую область.

«На некоторых участках фронта враг очень активно пытается прорываться через границу», — написал он.