WSJ: Перспективы соглашения об окончании войны становятся туманными 2 15.05.2025, 8:01

Отказавшись от встречи с Зеленским, Путин отправил на переговоры в Стамбул команду своих помощников.

По мере прибытия украинского президента Владимира Зеленского в Анкару перспективы какого-либо соглашения о прекращении войны становятся туманными.

Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), российский диктатор Владимир Путин проигнорировал призыв Зеленского встретиться для прямых переговоров на высоком уровне в Турции. Вместо себя властелин Кремля отправил туда команду своих чиновников, что поставило под сомнение саму возможность переговоров между сторонами.

Дело в том, как отметило издание, что российскую команду переговорщиков возглавил помощник Путина Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин - те самые люди, которых диктатор отправлял вести переговоры о капитуляции Украины в начале войны.

Издание напомнило, что последняя сессия этих переговоров состоялась в Стамбуле в марте 2022 года, и они прекратились, поскольку Россия потерпела военное поражение и вывела войска из-под Киева и других районов северной Украины.

Как добавил Reuters, в состав делегации США в Турции вошли госсекретарь Марко Рубио и старшие посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил утром в четверг, что встречался с Рубио, чтобы поделиться видением мира Зеленского и «скоординировать позиции в течение этой критической недели».

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