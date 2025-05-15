Зеленский резко отреагировал на отказ Путина от личных переговоров в Стамбуле 15.05.2025, 8:11

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Запад убедил президента Украины изменить решение.

Сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры украинской и российской делегаций. Со стороны России на встрече не будут присутствовать ни президент страны, ни министр иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский, наблюдая за развитием событий вокруг предстоящих переговоров, хотел полностью отказаться от участия в них, сообщает The Washington Post.

Источник издания утверждает, что Зеленский якобы не только не хотел участвовать в переговорах лично, но и не собирался отправлять туда своих представителей, считая эту поездку бессмысленной.

Однако представители как США, так и Европейского союза призвали президента Украины направить в Стамбул представительную делегацию в составе министра иностранных дел и главы Офиса президента.

По данным источника, спецпредставитель США Стив Уиткофф лично убедил Зеленского в том, что прямые переговоры с Россией выгодны всем сторонам. Если на переговоры прибудет только украинская делегация, Вашингтон якобы готов ввести новые санкции против России. Если же на встрече будут и представители РФ, это может приблизить прекращение огня.

Один из украинских чиновников признался, что Зеленский все еще настаивает на личной встрече с Путиным, чтобы обсудить возможность прекращения огня напрямую.

Сегодня президент Украины также проведет встречу с турецким коллегой в Анкаре. Однако Зеленский изначально дал понять, что готов вылететь в Стамбул, если туда прибудет и Путин.

Поздно вечером вчера стал известен состав российской делегации, а Дональд Трамп заявил, что в Турцию точно не поедет.

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