Россия зашла в тупик в разработке самолета «Байкал» 15.05.2025, 8:17

Миллиардный проект закрывают.

В России закрывают проект по созданию нового самолета «Байкал», который должен был заменить советский «кукурузник» Ан-2. Об этом пишет The Moscow Times.

Работа над новинкой зашла в тупик, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Кроме того, по его словам, серийное производство «Байкала» больше не планируется.

«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета «Байкал» у нас не ожидается», – сказал Трутнев.

Российский чиновник отметил, что малой авиации в России «практически нет» и выходить из ситуации стране-агрессору придется «ремоторизацией самолетов Ан-2».

Отмечается, что работа над «Байкалом» велась с 2019 года, и занималась этим дочерняя компания Уральского завода гражданской авиации «Байкал Инжиниринг». Изначально российский Минпромторг выделил на проект 3,5 млрд рублей, рассчитывая запустить самолет в серийное производство в 2024 году. Ожидалось, что один борт будет обходиться в 120 млн рублей.

Однако во время проектирования стоимость «Байкала» резко возросла – до 455 млн рублей. После замечания Путина она почему-то упала до 280 млн рублей, а выпуск новинки отложили до 2025 года.

В российских СМИ писали, что во время разработки этого самолета проектировщики допустили ошибки, из-за которых его «фактически нужно собирать заново». А разработчик затребовал на проект еще 10 млрд руб. и пять лет.

«ЛМС-901 «Байкал» собирались использовать на местных воздушных линиях. Предполагалось, что самолет будет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза. Крейсерская скорость воздушного судна должна была составлять до 300 км в час, а максимальная дальность полета — 3 тыс. км», – сказано в материале.

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