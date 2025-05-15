«Надо третью работу искать» 2 15.05.2025, 8:20

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Белоруска показала ремонт, на который уже потратила 48 тысяч рублей

Минчанка в TikTok рассказала, во сколько ей обходится ремонт в трехкомнатной квартире в обычном панельном доме. По словам автора видео, она уже заплатила 48 тысяч рублей, а это еще даже не «чистовой» ремонт.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика

Ремонт в квартире идет с середины января. Из видимого — штукатурка на стенах, плитка в ванной, «фартук» из плитки на кухне. Все остальное пока даже не похоже на то, что в этой квартире уже можно жить.

«Причем на материалы потрачено всего ничего. В основном это за работу с середины января по середину мая. Это панелька, не с заваленными стенами и кривыми полами. Вот это пол, который оригинальный, его ровнять как будто особо и не надо. Надо третью работу искать», — посетовала женщина.

На возмущенные комментарии о том, что женщина «прогадала» с рабочими, она сняла следующий ролик, где рассказывает, на какие работы ушло 48 тысяч рублей: проводка электрики и оптоволокна для интернета, выравнивание стен и потолков, укладка по углам «матерчатых уголков» для минимизации трещит при усадке дома. На балконе сделано утепление, в туалете перенесли счетчики и сделали двойную изоляцию труб, на полу — плитка и еще несколько работ.

В комментариях многие рассказывают, сколько потратили на свой ремонт:

«Двушка 55 м. гипсокартон + малярка с покраской — 2500−3000 долларов, хорошие мастера у вас, элитные», — SoberSun.

«Та же история, 11 000 $, к чистовой отделке еще даже не приступали», — Алёна.

«Ремонтники, конечно, красавцы! За такой объем нормально бабла сорвали!!!» — pashtet7171.

«Сначала думала — фига бюджетно, открыли дверь, и стало ясно, что как у всех. Держитесь, осталось столько же, и потом мебельщики и потолочники», — Maria Sakovich.

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