Boeing для Трампа: эмир Катара раскрыл подробности резонансной сделки 15.05.2025, 8:23

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Соглашение сейчас находится на рассмотрении обеих сторон.

Катар не планирует дарить самолет президенту США Дональду Трампу, а обсуждает передачу борта на официальном межправительственном уровне.

Об этом сообщает CNN.

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани заявил, что возможность передачи Соединенным Штатам широкофюзеляжного самолета Boeing 747-8 для использования президентом Дональдом Трампом в качестве Air Force One, является исключительно соглашением между правительствами, а не подарком лично президенту США.

Он отметил, что соглашение сейчас «находится на рассмотрении» обеих сторон.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США сейчас обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы», - отметил Аль Тани.

Он также не понимает, почему ситуация получила такой широкий резонанс в СМИ.

Глава МИД Катара воздержался от комментариев относительно предположения, которое прозвучало в интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News, о том, что Катар мог лично предложить ему самолет. Аль Тани подчеркнул, что процесс не имеет никакого отношения к отдельным лицам - ни со стороны США, ни со стороны Катара, а является исключительно сотрудничеством между Минобороны двух стран.

Эмир Катара также заявил, что его страна готова оказывать помощь США при условии, что это будет в рамках закона.

«Ничего не меняет нашего решения. В конце концов, если есть что-то, что нужно США, и это вполне законно, и мы можем - мы способны помочь и поддержать США - то мы не будем этого избегать. Даже если что-то исходит от Катара для США, это исходит из любви, а не из расчета или обмена чем-то» - сказал Аль Тани.

В то же время, катарский чиновник подчеркнул, что в случае признания передачи самолета незаконной, соглашение будет отменено.

«Мы не будем делать ничего незаконного. Если бы речь шла о чем-то незаконном, существовало бы много способов скрыть такого рода сделки, чтобы они не стали публичными. Это очень прозрачный обмен между двумя правительствами. Я не вижу в этом никакого скандала», - сказал катарский шейх.

Он также опроверг предположение, что Катар пытается купить влияние в США.

«Зачем нам покупать влияние? Если посмотреть на последние десять лет, Катар всегда поддерживал США - и в борьбе с терроризмом, и во время эвакуации из Афганистана, и при освобождении заложников из разных стран», - сказал Тани.

Он добавил, что Катар всегда готов помогать и поддерживать США, потому что «мы верим, что эта дружба должна быть взаимовыгодной для обеих стран».

Люксовый Boeing для Трампа

На днях издание ABC News сообщило, что Катар намерен подарить США роскошный самолет Boeing 747-8, который еще называют «летающим дворцом». Борт предположительно, будет использоваться в качестве нового Air Force One президента США.

Однако в Катаре назвали эту информацию «неточной» и отметили, что процедура передачи самолета в качестве «подарка» еще не завершена.

Лично Трамп заявил, что США не откажутся от роскошного лайнера от Катара.

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