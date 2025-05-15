закрыть
15 мая 2025, четверг, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Осенью Россия посыплется, северокорейцы не помогут»

4
  • 15.05.2025, 8:31
  • 7,070
«Осенью Россия посыплется, северокорейцы не помогут»

Z-военкор спрогнозировал крах российской экономики.

Российский Z-военкор Максим Калашников заявил о необходимости срочно сворачивать "СВО", так как российская экономика не выдерживает.

Кремль вынужден идти на договоренности с Украиной и Америкой, так как не вытягивает продолжения войны на истощение. Об этом в своем блоге рассказал российский «рассерженный патриот», Z-военкор Максим Калашников, передает Dialog.UA.

«Первое лицо (диктатор РФ Владимир Путин — ред.) согласилось с тем, что оно пойдет на переговоры, продолжит переговоры в Стамбуле. Зеленский сказал, что туда едет. Тут всякая мура пошла, что «мы их переиграли», «мы перехватили инициативу». Но в результате получилось, что инициативу все равно перехватили они… Я прихожу к одному выводу, почему Путин идет на переговоры… Потому что экономика начинает припирать. Они понимают, что переломить ход боевых действий не могут, а продолжать до бесконечности нельзя. Экономика находится в крайне плохом положении. Она может начать осенью рушиться. А если у тебя рушится экономика, ты не можешь вести войну. И никакие северокорейцы не помогут, им платить надо, вернее, их руководству платить надо», — рассказал Калашников.

Он уверен, что на новую мобилизацию Путин пойти не решится, так как опасается волнений внутри страны. А потери российской армии слишком велики, чтобы и далее продолжать агрессию. Украина, со слов Z-патриота, очень успешно отражает российские атаки, так как «на шаг впереди» в вопросе дронов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из сценариев победы Украины
Один из сценариев победы Украины Игорь Эйдман
Геополитическая фантастика
Геополитическая фантастика Гарри Каспаров
Если это не фашизм, то что это?
Если это не фашизм, то что это? Священник Юрий Рой
Победа в бункер не придет
Победа в бункер не придет Владимир Халип