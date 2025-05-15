«Осенью Россия посыплется, северокорейцы не помогут» 4 15.05.2025, 8:31

7,070

Z-военкор спрогнозировал крах российской экономики.

Российский Z-военкор Максим Калашников заявил о необходимости срочно сворачивать "СВО", так как российская экономика не выдерживает.

Кремль вынужден идти на договоренности с Украиной и Америкой, так как не вытягивает продолжения войны на истощение. Об этом в своем блоге рассказал российский «рассерженный патриот», Z-военкор Максим Калашников, передает Dialog.UA.

«Первое лицо (диктатор РФ Владимир Путин — ред.) согласилось с тем, что оно пойдет на переговоры, продолжит переговоры в Стамбуле. Зеленский сказал, что туда едет. Тут всякая мура пошла, что «мы их переиграли», «мы перехватили инициативу». Но в результате получилось, что инициативу все равно перехватили они… Я прихожу к одному выводу, почему Путин идет на переговоры… Потому что экономика начинает припирать. Они понимают, что переломить ход боевых действий не могут, а продолжать до бесконечности нельзя. Экономика находится в крайне плохом положении. Она может начать осенью рушиться. А если у тебя рушится экономика, ты не можешь вести войну. И никакие северокорейцы не помогут, им платить надо, вернее, их руководству платить надо», — рассказал Калашников.

Он уверен, что на новую мобилизацию Путин пойти не решится, так как опасается волнений внутри страны. А потери российской армии слишком велики, чтобы и далее продолжать агрессию. Украина, со слов Z-патриота, очень успешно отражает российские атаки, так как «на шаг впереди» в вопросе дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com