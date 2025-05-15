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Британия и Германия создадут оружие с дальностью удара 2000 км

  • 15.05.2025, 8:42
  • 1,520
Британия и Германия создадут оружие с дальностью удара 2000 км

Страны подписали двухсторонний оборонный пакт.

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие «глубокого высокоточного удара» с дальностью действия более 2000 км.

Об этом сообщает Reuters .

Проект основан на прошлогоднем обязательстве по разработке нового оружия, когда обе страны подписали двухсторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации войны в Украине.

После подписания этого соглашения Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США и дал ясно понять, что ожидает от Европы ответственности за собственную безопасность. Это вызвало на континенте спешку по поиску путей стимулирования отечественной оборонной промышленности.

Глава Минобороны Британии Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекта дальнобойного орудия на встрече в Берлине.

«В более опасном мире НАТО и европейские союзники выступают единым фронтом. Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста - создания рабочих мест, повышения квалификации и привлечения инвестиций по всей Великобритании и Германии», - говорится в заявлении Хили в преддверии встречи.

Дополнительных подробностей о сроках и бюджете проекта пока нет.

Также ожидается, что министры также обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных разведывательных самолетов, а также объявят о сделке по закупке Германией военных мостов британского производства.

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