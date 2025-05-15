Лукашенко запретил одной категории белорусов работать в статусе ИП в течение 3-х лет 15.05.2025, 8:45

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«Закон» опубликован сегодня.

Лукашенко подписал закон, который вносит изменения в действующие ограничения для индивидуальных предпринимателей (ИП). Журналисты Telegraf.news изучили документ и разобрались, при каких условиях белорусским предпринимателям теперь могут запретить работать в статусе ИП.

Данный законопроект был анонсирован Советом министров в начале года, а теперь был одобрен и подписан главой государства. В четверг, 15 мая, текст соответствующего закона был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, а изменения официально вступили в силу.

Что изменится для белорусских предпринимателей?

Изменятся условия введения ограничений на работу в статусе индивидуального предпринимателя. Они действуют и сейчас: если совокупный размер доходов или валовой выручки от осуществления предпринимательской деятельности в течение календарного года превышают 500 тыс. рублей, по закону вводится официальный запрет для данного ИП на предпринимательскую деятельность. Чтобы продолжить заниматься бизнесом, в этом случае предпринимателю необходимо оформиться как юридическое лицо.

Однако, по новым правилам, запрет на работу в статусе ИП будет ограничен по времени — его будут вводить на три календарных года, начиная с 1 января года, следующего за календарным годом, в котором налоговые органы зафиксировали превышение порогового значения дохода в 500 тыс. рублей.

Согласно тексту закона, данное правило будет распространяться на те деловые отношения, которые возникли с 1 января 2025 года, то есть по новым правилам белорусские ИП будут работать уже с этого года.

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