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«Заткнись!»: Соболенко сорвалась на зрителей в матче, проигранном китайской теннисистке

  • 15.05.2025, 9:09
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«Заткнись!»: Соболенко сорвалась на зрителей в матче, проигранном китайской теннисистке

Первая ракетка мира «отличилась» очередным скандалом.

Серия побед на международных турнирах белорусской теннисистки Арины Соболенко внезапно прервалась в среду, 14 мая. Обыграть первую ракетку мира в матче на кортах Открытого чемпионата Италии удалось сопернице из Китая, Чжэн Циньвэнь (номер 8 в текущем рейтинге WTA). Однако этот матч в Риме за выход в полуфинал чемпионата отличился не только напряженной игрой, но и очередным инцидентом с неподобающим поведением белорусской спортсменки, пишет «Телеграф».

Прошедший матч для Соболенко явно не задался и в результате Чжэн, которая в прошлом году выиграла олимпийское золото на красном грунте в Париже, довольно легко справилась с соперницей, обыграв первую ракетку мира со счетом 6-4, 6-3. Таким образом, китаянка обеспечила себе место в полуфинале, где она встретится с третьим номером мирового рейтинга, американкой Коко Гауфф.

А вот Соболенко не только одержала поражение на римском корте, но и отличилась очередным скандалом: в какой-то момент матча она сорвалась на фанатов на трибуне и весьма нелестно прикрикнула на одного из них.

Во время трансляции можно было услышать, как один из судей на корте делает Соболенко замечание и неодобрительно покачивает головой. По информации спортивных журналистов, присутствовавших на матче, это произошло после того, как один из фанатов на подаче Чжэн, когда белоруска уступала в счете во втором сете, выкрикнул: «Давай, Арина, покажи нам теннис!»

В ответ Соболенко не сдержалась и нервно огрызнулась, позволив себе ненормативную лексику: «Заткнись, ***».

Пока не известно, ограничится ли инцидент устным замечанием в адрес теннисистки за нарушение кодекса игроков, или же за непристойное выражение, сказанное на корте во всеуслышание, придется заплатить монетой.

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