«Заткнись!»: Соболенко сорвалась на зрителей в матче, проигранном китайской теннисистке 15.05.2025, 9:09

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Первая ракетка мира «отличилась» очередным скандалом.

Серия побед на международных турнирах белорусской теннисистки Арины Соболенко внезапно прервалась в среду, 14 мая. Обыграть первую ракетку мира в матче на кортах Открытого чемпионата Италии удалось сопернице из Китая, Чжэн Циньвэнь (номер 8 в текущем рейтинге WTA). Однако этот матч в Риме за выход в полуфинал чемпионата отличился не только напряженной игрой, но и очередным инцидентом с неподобающим поведением белорусской спортсменки, пишет «Телеграф».

Прошедший матч для Соболенко явно не задался и в результате Чжэн, которая в прошлом году выиграла олимпийское золото на красном грунте в Париже, довольно легко справилась с соперницей, обыграв первую ракетку мира со счетом 6-4, 6-3. Таким образом, китаянка обеспечила себе место в полуфинале, где она встретится с третьим номером мирового рейтинга, американкой Коко Гауфф.

А вот Соболенко не только одержала поражение на римском корте, но и отличилась очередным скандалом: в какой-то момент матча она сорвалась на фанатов на трибуне и весьма нелестно прикрикнула на одного из них.

Во время трансляции можно было услышать, как один из судей на корте делает Соболенко замечание и неодобрительно покачивает головой. По информации спортивных журналистов, присутствовавших на матче, это произошло после того, как один из фанатов на подаче Чжэн, когда белоруска уступала в счете во втором сете, выкрикнул: «Давай, Арина, покажи нам теннис!»

В ответ Соболенко не сдержалась и нервно огрызнулась, позволив себе ненормативную лексику: «Заткнись, ***».

Пока не известно, ограничится ли инцидент устным замечанием в адрес теннисистки за нарушение кодекса игроков, или же за непристойное выражение, сказанное на корте во всеуслышание, придется заплатить монетой.

Aryna Sabalenka responds to someone who shouted out in the crowd during her match against Qinwen Zheng in Rome



“Come on Aryna, play tennis”



Aryna: “Shut the f*** up” 💀💀



pic.twitter.com/zWNKpyzcXP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 14, 2025

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