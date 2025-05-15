ВСУ продвинулись на «горячем» направлении фронта 15.05.2025, 9:20

Украинские добились успеха возле двух населенных пунктов.

Армия России не прекращает свои наступательные действия почти на всех участках фронта. Однако кое-где ВСУ удается несколько контратаковать, в частности на Покровском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские защитники прошли к западной части Мирного, что к востоку от Покровска, и в центральной части Лисовки, что на юго-восток от города.

В свою очередь российские захватчики имеют продвижение на 4 участках фронта.

Аналитики отмечают, что противник продвинулся на Торецком направлении. Геолокационные данные от 13 и 14 мая свидетельствуют, что они прошли на север от Торецка и на запад от Яблоновки, что на юго-запад от города, а еще - на юго-запад от Зари, что на юго-запад от Торецка.

Также оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки.

Еще враг имел продвижение на Кураховском направлении, в частности в южной части Багатира, что к западу от Курахово.

Кроме того, бои продолжались на Курском, Купянском, Северском, Новопавловском и Херсонском направлениях. Однако информации о продвижении врага нет. Противник атаковал позиции бойцов ВСУ, но без прогресса.

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