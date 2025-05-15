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Пограничники Польши: Люди в белорусской форме помогали мигрантам незаконно пересечь границу

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  • 15.05.2025, 9:27
Пограничники Польши: Люди в белорусской форме помогали мигрантам незаконно пересечь границу

Опубликовано видео.

Польские пограничники зафиксировали присутствие людей в белорусской форме среди группы, пытавшейся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. По их словам, эти лица способствовали иностранцам в попытке нарушить границу.

Инцидент произошел утром 14 мая 2025 года в зоне ответственности пограничной заставы в Черемше, сообщают польские пограничники. Небольшая группа лиц пыталась незаконно пройти через границу, используя для этого шлифовальную машинку, чтобы разрушить ограждение, а также стремянки. Среди иностранцев, находившихся с белорусской стороны, пограничники заметили двух лиц в военной форме, которые, как утверждается, помогали мигрантам.

Трое из этой группы смогли преодолеть ограждение и попали на территорию Польши. Остальные вернулись обратно в Беларусь.

Польские силовики задержали одного из мигрантов на границе, еще двух – через короткое время. Задержанные – граждане Афганистана и Пакистана. Им уже выданы решения о выезде из Польши.

Польская сторона подчеркивает, что белорусская территория возле границы – зона, доступная только для белорусских спецслужб. Тем не менее именно они, как утверждают польские власти, организовывают и поддерживают попытки нелегального проникновения мигрантов в Польшу: показывают им слабые участки границы, собирают группы иностранцев, транспортируют их и снабжают инструментами для прорыва. При этом, по словам польской стороны, мигранты не намерены искать защиты в Польше, а стремятся как можно быстрее попасть в страны Западной Европы.

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