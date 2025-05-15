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Российский истребитель Су-35 влетел в воздушное пространство Эстонии

  • 15.05.2025, 9:34
Российский истребитель Су-35 влетел в воздушное пространство Эстонии

Временного поверенного в делах посольства РФ вызвали «на ковер» и вручили ноту.

Российский самолет Су-35 нарушил воздушное пространство у полуострова Юминда. Москва обвиняет ВМС Эстонии в попытке захвата нефтяного танкера Jaguar, следовавшего в Приморск.

Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, сообщает агентство Delfi .

Истребитель летел с отключенным транспондером и не отвечал на сообщения эстонской стороны. В момент нарушения у российского Су-35 отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонскими службами управления воздушным движением.

Истребители F-16 ВВС Португалии, дислоцированные на авиабазе в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, отреагировали на инцидент и совершили разведывательный полет.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту.

«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный инцидент, который совершенно неприемлем», — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

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