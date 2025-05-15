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«Мой паспорт выиграл в пограничную лотерею»

  • 15.05.2025, 9:43
  • 1,016
«Мой паспорт выиграл в пограничную лотерею»

Мужчина рассказал, что ему устроили таможенники на въезде в Беларусь.

Мужчина ехал из Литвы в Беларусь на личном автомобиле на немецких номерах. Белорусские таможенники работали настолько медленно, что он не выдержал и поругался с ними.

После этого ему устроили полный досмотр, а спустя пару часов выдали документы с ошибками. Ему пришлось возвращаться и переделывать их.

Как пишет BGmedia, своей историей мужчина поделился в одном из приграничных чатов в понедельник, 5 мая. Белорус ли он, точно неизвестно. Он пересекал границу Литвы и Беларуси через погранпереход «Мядининкай — Каменный Лог» на своем автомобиле на немецких номерах.

В чате мужчина рассказал об этом в нескольких сообщениях (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла):

«ЛТ — РБ, два часа простояли с 14.30. Перед шлагбаумом были 23-е, только заехали за. Буду информировать, как дальше будет развиваться ситуация.

Час перед литовскими погранцами, так и не заехали даже, подумываем вернуться в Вильнюс, хвост торчит из машин в Литве в сторону РБ. Сегодня праздник просто какой-то. Если здесь уже три часа, то в РБ с пересменками думаю, часов 5–6 [простоим].

Прошли таможню ЛТ, стоим перед паспортным контролем, перед нами 12 машин. Итого уже 3 часа и 40 минут…

И так, продолжу. Приехали к белорусам, мой паспорт выиграл в пограничную лотерею, видимо. Паспорт забрали и сказали: «заберете после таможенного оформления, он будет там!». Смена, которая должна была смениться через полтора часа, очень не хотела заниматься досмотром моего автомобиля, как и рентгеном [автомобиля].

В итоге после скандала со старшей [работницей] таможенной группы мной стали заниматься. Досмотрели все, только что в ж..у не залезли. Потом рентген… еще полтора часа, смена сменилась, мне выдали документы и временный ввоз [автомобиля, поскольку он на иностранных номерах]. Хорошо [что] я проверил, написали до 05.05.2025 [именно в этот день мужчина пересекал границу].

Пришлось возвращаться и исправлять! Машина на немецких номерах и абсолютно пустая, хочу заметить! Что им там привиделось, не знаю. Езжу 20 лет, а тут такое… Въезд в РБ в 22.20. Итого на все 8 часов. Без комментариев…».

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