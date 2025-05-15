Главная ошибка Путина Владимир Пастухов

15.05.2025, 9:44

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Владимир Пастухов

На свадьбу не посылают сотрудников бюро ритуальных услуг.

Ну что ж, похоже, паззл не сложился.

Из трех возможных сценариев, которые я позавчера рассматривал, Путин выбрал первый, наиболее вероятный и самый скучный: не хочу…

Конечно, он еще может нас удивить. Например, вскочить на последнюю ступеньку отъезжающего «тра(м)па» и рвануть в Стамбул или Анкару. Но по состоянию на вечер среды такое предположение уж очень сильно отдает конспирологией. Шансы на мирный исход в этом раунде резко упали после того, как Путин объявил своих переговорщиков. На свадьбу не посылают сотрудников бюро ритуальных услуг.

Если ничего резко не изменится, на что мало надежды, то этот «состав переговорщиков» является сигналом, что Путин между деэскалацией и войной выбрал войну.

Главная его ошибка состоит в том, что он думает, что это будет такая же война, как та, что длилась три года (вполне комфортная для него). Мне кажется, что с июня, если он не выскочит, начнется немного другая война.

Владимир Пастухов, Telegram

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