У Буданова впервые показали дроны-убийцы российских самолетов Су-30 15.05.2025, 10:01

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Фотофакт.

Военная разведка Украины впервые показала новое поколение морских дронов Magura V7. Те самые, которые недавно сбили два российских истребителя Су-30.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, украинские дроны Magura предыдущих поколений успешно поразили 16 российских кораблей в Черном море, девять из которых - уничтожили. А в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года впервые уничтожили два вертолета Ми-8 и повредили третий.

Что касается Magura V7, то морские дроны нового семейства впервые в истории сбили два российских истребителя Су-30. Произошло это 2 мая 2025 года.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, за три года дроны Magura стали современным инструментом, который к тому же постоянно усовершенствуется. Но залогом успеха остается профессиональная работа бойцов ГУР. Как отметили бойцы Group 13 («Охотники за российскими кораблями»), результатом стало то, что вражеский флот вытеснили из западной части Черного моря и загнали его в пункты постоянной дислокации. Теперь корабли противника скованы в действиях и не выполняют свои задачи по назначению.

Отметим, Magura V7 способны преодолевать расстояние около 800 км, вооружены турелями и ракетами для работы по воздушным целям.

«Вы видите ракеты ПВО и это говорит само за себя. Начинаем вытеснять, скажем так, россиян с воздуха над Черным морем», - заявил журналистам начальник ГУР Кирилл Буданов.

На вопрос, как именно удалось сбить российские самолеты, он ответил, что благодаря «новым украинским технологическим решениям».

Magura впервые в истории уничтожил Су-30

В начале мая стало известно, что бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сбили ракетой вражеский боевой самолет с беспилотной морской платформы Magura. Успешный удар был нанесен в акватории Черного моря, немного западнее от порта в городе Новороссийск, где противник прячет остатки своего Черноморского флота. Еще один самолет Су-30 был сбит возле оккупированного Крыма.

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