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Белорусы рассказали, как распределяют обязанности в семье

  • 15.05.2025, 9:56
Белорусы рассказали, как распределяют обязанности в семье

У 57,3% семей с детьми всего один ребенок.

Ко Дню семьи, который в Беларуси празднуется 15 мая, Белстат подготовил официальный статистический обзор. Кроме традиционных цифр, специалисты узнали, как белорусы предпочитают распределять семейные обязанности и как относятся к гендерным стереотипам.

По данным переписи 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 43,7% из них есть несовершеннолетние дети. Средний размер белорусской семьи составил 2,9 человека.

Если углубиться в статистику, то у 57,3% семей с детьми всего один ребенок. У 33,5% их два, и только у 9,2% – три и более.

Гендерные роли в семье

Что касается распределения обязанностей в семье, то 90,3% женщин и 97,3% мужчин «полностью устраивает» или «скорее удовлетворяет» принятая модель. А теперь посмотрим, как она складывается.

Большинство мужчин и женщин считают, что в принятии важнейших решений, в том числе о воспитании детей, распоряжении финансовыми средствами и совершении крупных покупок должны участвовать оба супруга вместе или в равной степени.

А вот повседневные покупки ложатся на плечи жены: так считают 71,7% самих женщин и 53% мужчин.

В графе «забота о доме и детях» около половины опрошенных мужчин (47,7%) и женщин (59,2%) ответили, что это задача обоих родителей. При этом 40,3% женщин считают, что это их обязанность. С этим согласны 51,2% мужчин.

А вот материальное обеспечение семьи 64,7% женщин возлагают на супруга, такое разделение поддерживают 73,6% мужчин. Среди тех, кто считает ответственными за это мужа и жену в равной степени, доля мужчин составила 26,2%, а женщин – 35%.

При этом большинство опрошенных (более 70%) не согласны со стереотипом о том, что, если женщина зарабатывает больше партнера, это влияет на отношения.

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