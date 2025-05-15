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«Можно на эти продукты прожить неделю?»

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  • 15.05.2025, 10:06
  • 2,092
«Можно на эти продукты прожить неделю?»

Белоруска показала в соцсети, что ей удалось купить на 100 рублей.

Видео в TikTok под названием «Что я купила на сто белоруссих рублей и две копейки» собрало тысячи просмотров, пишет BGmedia.

Автор ролика сдержанно перечисляет покупки: «Хлеб, похожий на азербайджанский, две банки сметаны, половинка черного хлеба, 2,56 кг свинины (мякоть бедра), 1,266 кг говядины (длинная мышца), бумажное полотенце, пакет муки, двойной батончик «Баунти», 5 луковиц, картошка».

@avantimmg3p #распаковка ♬ оригинальный звук - samira

В завершение — вопрос к подписчикам: «Можно ли на эти продукты прожить неделю, если дома есть немного макарон и риса?»

Ответы не заставили себя ждать. В комментариях — полярные мнения.

«Конечно можно! Столько мяса — и котлеты, и гуляш — на неделю хватит с лихвой», — утверждают одни.

«Вот это вот? На 7 дней? Туговато будет», — скептически замечают другие.

Некоторые делятся личным опытом.

«Я живу на 250–300 рублей в месяц и у меня всегда есть мясо, молоко, сметана, сыр или масло».

«На семью из четырех человек трачу 600–700 рублей — и все нормально!»

Но другие комментаторы не верят в цифры из видео.

«Нет, здесь не на 100 рублей. От силы — на 60».

«Где овощи, фрукты, молочка? Только мясо. Чтобы питаться полноценно, нужно как минимум еще рублей 50-60».

«Прожить — выжить, может, и можно. Но это не полноценное питание».

Особенно остро звучат мнения тех, кто живет с детьми или кормит большие семьи.

«Когда надо три раза в день накормить мужа, троих сыновей, лабрадора и четырех котов — 100 рублей уходят за пару дней».

«Маловато. Для нормального питания с овощами, фруктами и молочкой нужно хотя бы 1000 рублей в месяц. Это около 300 долларов».

Встречаются и региональные различия.

«Я на 100 р. взяла: 2 кг куриных бедрышек, 1 кг колбасок, шашлык, 4 пачки макарон, десяток яиц, хлеб, батон, сыр, 2 вида колбасы, приправы, ролтон. Все в «Евроопте» Быхова».

Некоторые комментаторы отмечают, что дело не только в стоимости, но и в умении планировать.

«Можно прожить, если готовить из того, что есть, и не ходить в магазин каждый день».

«Если одной жить — еще куда ни шло. Но когда семья — это уже другой уровень затрат».

Видео вскрыло болевую точку — вопрос, который волнует почти каждую белорусскую семью: сколько стоит неделя жизни? Уровень доходов, привычки в питании, размер семьи, регион проживания — все влияет. Кто-то действительно живет на 600 рублей в месяц. А кто-то считает это невозможным.

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