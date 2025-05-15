Премиум по-французски: дебютировал новый соперник BMW 1 Series и Mercedes A-Class 1 15.05.2025, 10:18

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В линейке впервые появилась электрическая версия.

DS 4 прошел основательную модернизацию и сменил название. В линейке впервые появилась электрическая версия.

О новом DS №4 рассказали на сайте концерна Stellantis.

Премиальный кросс-фастбэк не только переименовали в духе нового флагмана DS №8, он теперь стал похож на старшего брата в анфас. У него похожая решетка радиатора с диодной подсветкой, новые матричные фары и измененные «клыки» ходовых огней. Кроме того, заменили капот и бамперы, предложили новые колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов.

Главная новинка в салоне DS №4 — современная 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. Кроме того, предлагаются новые варианты отделки (тканью, алькантарой или кожей) и персонализации авто. Среди опций появилась более мощная акустика Focal на 690 Вт.

Новый DS №4 дебютировал в трех электрифицированных вариантах. Базовый кросс-фастбэк получил 1,2-литровый турбомотор с «мягкой» гибридной установкой общей мощностью 145 л.с.

Выше в иерархии — 225-сильный плагин-гибрид с 1,6-литровой турбочетверкой, электромотором и увеличенной батареей на 14,6 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с и проехать 81 км без подзарядки.

Электромобиль DS №4 E-Tense получил силовую установку от Peugeot e-408 на 213 л. с. и 343 Н∙м. С батареей емкостью 58,3 кВт∙ч запас хода составляет 450 км. Примечательно, что другие премиальные модели С-класса вроде Audi A3, BMW 1 Series и Mercedes A-Class электрических версий пока не имеют.

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