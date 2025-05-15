В Могилевской области на рабочего упало дерево 2 15.05.2025, 10:28

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Он погиб.

Трагедия произошла днем 14 мая в Краснопольском районе. Команда вальщиков прореживала лес. Одно из деревьев упало на местного рабочего — спасти его не удалось, передает Следственный комитет.

«30-летний житель районного центра вместе с другими вальщиками занимался прореживанием леса. Во время выполнения работ спиленное мужчиной дерево упало на другое, которым и придавило его коллегу — 35-летнего жителя Краснополья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сказано в сообщении Следкома.

На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета. Проводится проверка.

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