В Могилевской области на рабочего упало дерево

В Могилевской области на рабочего упало дерево2
- 15.05.2025, 10:28
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Он погиб.
Трагедия произошла днем 14 мая в Краснопольском районе. Команда вальщиков прореживала лес. Одно из деревьев упало на местного рабочего — спасти его не удалось, передает Следственный комитет.
«30-летний житель районного центра вместе с другими вальщиками занимался прореживанием леса. Во время выполнения работ спиленное мужчиной дерево упало на другое, которым и придавило его коллегу — 35-летнего жителя Краснополья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сказано в сообщении Следкома.
На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета. Проводится проверка.