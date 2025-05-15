Ответ Путина был ожидаем 2 Леонид Невзлин

15.05.2025, 10:43

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Леонид Невзлин

Позиция Вашингтона сейчас будет определяющей.

Хамский ответ Путина на инициативу президента Владимира Зеленского встретиться сегодня в Стамбуле лично для переговоров был вполне ожидаем. Назначение Мединского главой делегации — очередная демонстрация стремления Кремля вернуться к печально известным «стамбульским протоколам» весны 2022 года, о чем я уже неоднократно писал.

Судя по всему, это поняли и на Западе. The Wall Street Journal цитирует неназванных западных дипломатов, которые утверждают, что решение отправить младших чиновников заранее исключило возможность какого-либо прорыва. «Путин, по их мнению, дал понять, что не намерен идти на уступки и по-прежнему преследует те же цели, что и в 2022 году: ликвидацию Украины как суверенного государства, способного защищать себя», — пишет издание.

И это чистая правда. «Стамбульские протоколы» содержали совершенно неприемлемые для Украины требования РФ — как военного, так и внутриполитического характера. Стоит напомнить, что эти переговоры велись преимущественно до того, как украинцы вошли в Бучу и увидели, что там сотворили россияне. После этого обсуждать с Москвой численность украинской армии стало просто невозможно.

Что будет сегодня? Та же WSJ утверждает, что украинцы могут встретиться с россиянами только для обсуждения реализации и мониторинга безусловного 30-дневного прекращения огня, предложенного администрацией Трампа. Пока нет никаких признаков, что Путин готов на это согласиться.

По всему видно, что Москва готова продолжать войну, а упражнения с полетами в Турцию ей нужны исключительно для того, чтобы сохранить участие США в переговорном процессе. И именно позиция Вашингтона сейчас будет определяющей.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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