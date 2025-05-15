Банки в Беларуси могут стать «новой картошкой» 1 Ольга Лойко, Plan B

15.05.2025, 10:53

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Не то чтобы пропасть, но испортиться.

Большая картофельная эпопея продолжается и грозит пополнить белорусскую историю очередной героической сагой. Если кратко: сначала картошка была дешевая и мало, потом она то ли в Россию за длинным рублем подалась, то ли просто сгнила от безысходности. Но ищут ее широким фронтом — и контролеры, и МАРТовцы, и чиновники на местах. Лукашенко тоже включился. Но, кажется, картошка — не последняя запись в красной книге экономики Беларуси…

Банки — приготовиться

Наш чиновник в телевизоре выглядит обычно так себе. Потому что молчит: внимает главному спикеру, головой кивает, в тетрадку записывает. Вид при этом имеет обычно сосредоточенный и немного жалкий. Работа такая. Афоризмами сыплет только сам Лукашенко. Но в последнее глава его администрации Дмитрий Крутой также тренируется в жанре короткой и емкой репризы.

Вот недавно в глубине Могилевской области поделился инсайдом. Мол, «разрабатываются, может быть, где-то ситуативные, но правильные методы регулирования деятельности предприятий».

Методы в последнее время действительно весьма «ситуативные». Да и насколько они правильные, судить уже можно. И не только по картошке, которая то ли есть, то ли нет.

Вот банки в Беларуси годами выполняли свойственные им функции. Привлекали во вклады деньги граждан и предприятий; размещали средства как положено, на условиях возвратности, срочности и платности; счета вели да валютой торговали. Скучно и традиционно.

Но потом, после десяти лет предсказуемости, концепция изменилась. Экономике был нужен рост, росту — деньги. Зарубежные вливания пересохли, российские — оскудели, пришлось свои организовывать. «Банки должны делать больший упор на инвестиционное кредитование, а также снижать темпы роста потребительского кредитования, прежде всего не связанного с покупкой товаров отечественного производства», — потребовало новое руководство.

Нравится — не нравится, кредитуй, красавица

И чтоб понятнее было, банкам доведут конкретные задания, сколько и чего кредитовать. А главное — почём. И тут обозначились сплошные проблемы. Первое и очевидное — чтобы кредитовать инвестпроекты, нужны, собственно, инвестпроекты. С которыми в стране напряженка.

То есть проектов — море, в каждом районе — как минимум по одному, как и завещано одноименной программой «Один район — один проект». Но банкам далеко не все эти районные проекты по душе — такие уж они холодные, расчетливые и бессердечные институты. И не просто так. Деньги, которые они должны в проекты вкладывать, — акционеров и вкладчиков. А терять свои деньги ни акционеры, ни вкладчики ох как не любят. Чуть что — паника, очереди и другие внеочередные собрания акционеров.

Однако в военное время живем — не «жирным буржуям» теперь решать, что и почем кредитовать. В итоге статистика уже грустная. Расклад от Beroc такой. В первом квартале ставки росли и по рублевым кредитам, и по депозитам. Средняя ставка по новым срочным рублевым вкладам повысилась на 1,4 процентных пункта до 10,8%, а по новым рыночным рублевым кредитам – на 0,5 пунктов до 11,9%.

А раз доходность вкладов выросла более значительно в сравнении со ставкой по кредитам, процентный спрэд в первом квартале сузился до 1,1 процентного пункта. И как на эту разницу прожить банкам — вопрос. Для сравнения, этот самый спрэд составлял 3,5 процентных пункта в среднем за последние пять лет. И 4,2 пункта — в среднем в 2023–2024 годах.

Увеличить ставки по кредитам банки не смогут из-за нормативов Нацбанка. «Решения Нацбанка не повышать расчетную величину стандартного риска в марте и снизить их для долгосрочных кредитов организациям в апреле в таких условиях выглядят контринтуитивными и указывающими на изменение целеполагания регулятора», — аккуратно отмечает Beroc.

Кто будет виноват?

Дальше все зависит от упрямости регулятора в достижении доведенных до него целей по росту экономики. И от прочности банковской системы. Которой придется вкладывать в проекты деньги граждан. Руководство Нацбанка на это уже недвусмысленно намекнуло.

По словам главы Нацбанка Романа Головченко, за первый квартал банки выдали экономике кредитов на 40 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Но надо стараться еще больше. А если денег вдруг не хватает, то деньгами должно поделиться население. «В качестве основной базы кредитования должны выступать длинные депозиты. Поэтому рост по длинным депозитам, прежде всего физических лиц, должен превысить 17%. Мы считаем, что это минимальный уровень, которого банки должны достичь», — уточнил его первый зам Александр Егоров.

В случае, если мегапроекты не сработают (а такое весьма нередко случается с мегапроектами), решить ситуацию с банками-банкротами будет сложнее, чем с картошкой. С ней, в общем, все просто: снимай тиктоки, ругай власти да жди нового урожая (у самых предусмотрительных — на собственном участке). Вот и Лукашенко подбадривает: мол, «если кто-то переживает за картофель, месяц выдержим» (без картофеля).

С падающими банками сложнее. Беларусь хоть в этом беды пока обходили. Хотя очереди вкладчиков «Дельта Банка», лишенного лицензии в 2015-м году, многие еще помнят. Как власть наверняка помнит продолжавшиеся почти десятилетие суды с владельцем. А владельцы у крупнейших негосударственных белорусских банков сейчас — российские банки. И ссориться с ними — дорогое удовольствие. Так что пройти между требованиями Лукашенко и интересами больших российских банкиров — задача со звездочкой.

Ольга Лойко, Plan B

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