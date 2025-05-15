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Из белорусских магазинов пропал лук

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  • 15.05.2025, 11:00
Из белорусских магазинов пропал лук

В торговых сетях очередной детективный триллер.

Белорусы продолжают жаловаться на дефицит овощей (и их цены) в межсезонье.

Сперва начались проблемы с картошкой: сначала ее не было, потом появилась, но соотношение «цена – качество» вызвало много вопросов. Теперь же в продаже практически невозможно найти обычный лук.

Что сейчас творится на прилавках и в чем причина такой пропажи социально значимых овощей, выясняла tochka.by.

Горе луковое

Для проверки ситуации журналисты выбрали случайным образом в разных районах города 12 магазинов различного формата – от небольших торговых точек до крупных гипермаркетов.

Только в двух магазинах был обычный репчатый лук.

Магазины «у дома»

В «Евроопте» на ул. Свердлова, 22, вообще не оказалось никакого лука. Такая же ситуация в «Соседях» на ул. Кирова, 4.

Нет этого овоща и в «Санте» на ул. Кунцевщина, 27, и ул. Волоха, 2.

И только в одном из магазинов формата «у дома» журналисты нашли обычный репчатый лук по цене Br2,25 за кило – в «Евроопте» на ул. Кунцевщина, 19, причем хорошего качества.

На выбор есть еще и красный – за Br2,68.

В магазинах побольше – тоже проблема

В супермаркете «Соседи» в ТРЦ Galileo тоже не оказалось никакого лука.

А в «Гиппо» на ул. Одинцова, 65, нашелся только красный лук из России за Br3,99.

Не нашлось обычного лука и в гипермаркетах разных торговых сетей.

Так, в «Короне» на ул. Кальварийской, 24, на прилавках был только российский красный лук (Br4,38).

В гипермаркете Green на ул. Притыцкого, 156, в продаже тоже был только красный лук за Br3,98.

А в «Евроопте» на ул. Казимировской, 6, нашелся обычный репчатый лук за Br2,25, но плохого качества: слегка мелковатый, проросший и мягкий.

Почему нет лука?

Чтобы выяснить причину исчезновения овоща, журналисты обратились к специалистам ретейла, осведомленным о ситуации изнутри.

Представители торговых сетей видят целый комплекс проблем, которые привели к дефициту. В соответствии с постановлением правительства «О стабилизационных фондах товаров» лук там должен быть в наличии по апрель. В мае в запасах остаются только корнеплоды.

«Так что в мае стабилизационный фонд уже не обязан поставлять лук в торговые объекты, его нет в хранилище. К тому же прошлый год в Беларуси для лука был неурожайным. И то, что заложили, было далеко не лучшего качества: луковицы мелкие, быстро начинали портиться», – рассказал источник Tochka.by, знакомый с ситуацией на рынке.

И другой нюанс. В соответствии с еще одним постановлением Совмина для розничной торговли до 15 мая на лук репчатый (все равно – импортный или отечественный) установлена предельная цена – Br2,25. Закупочная цена импортных овощей не позволяет торговле сформировать требуемые отпускные цены.

Как рассказали в ретейле, сейчас в продаже в рознице есть красный и белый репчатый лук, лук шалот и другие категории овоща, цены на которые не регулируются.

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