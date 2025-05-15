Назван простой способ понять, сможете ли вы дожить до 100 лет 15.05.2025, 11:04

Как это сделать?

Исследователи разработали простой тест, который способен оценить продолжительность жизни человека. Ученые считают, что пройдя тест, человек сможет понять, удастся ли ему дожить до 100 лет.

Об этом пишет Newsmax Health.

Исследование было опубликовано в журнале Clinical Interventions in Aging и показывает, что сила захвата на самом деле является «незаменимым биомаркером для пожилых людей». Отметим, что сила захвата — мера силы, прилагаемой мышцами руки и предплечья при захвате предмета. И теперь есть доказательства того, что это мощный показатель общего мышечного здоровья, который отражает общее физическое состояние организма.

Сила захвата

Результаты новой работы ученых показывают, что снижение силы захвата связано со слабостью, снижением подвижности и более высоким риском падений у пожилых людей. Кроме того, этот показатель может указывать на основные состояния здоровья, которые часто становятся более распространенными с возрастом, в том числе:

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет;

неврологические расстройства.

В ходе исследования ученые изучили связь между силой захвата и смертностью у 140 000 взрослых. Команда обнаружила, что слабая сила захвата на самом деле связана с более высоким риском сердечных заболеваний, сердечного приступа, инсульта и смерти.

Сила захвата, похоже, также является показателем когнитивного и психического здоровья. Например, исследование 2022 года показало, что повышенная сила захвата связана с лучшей когнитивной функцией, меньше депрессией и тревогой, а также более высокой удовлетворенностью жизнью.

Исследование также показало, что люди с более слабой силой захвата с большей вероятностью сталкиваются с ранней смертью, более медленным восстановлением после болезней и снижением качества жизни. И наоборот, люди с более сильной силой захвата, как правило, живут дольше и здоровее.

Тест на силу захвата

По словам автора исследования Джошуа Дэвидсона из Университета Дерби в Англии, простота теста на силу захвата с использованием динамометра делает его невероятно простым, удобным и экономным инструментом для оценки старения в различных группах населения.

Впрочем, Дэвидсон отмечает, что вы можете проверить силу захвата дома и без динамометра — для этого достаточно просто сжать теннисный мяч. Для этого необходимо взять теннисный мяч в одну руку и сжимать его так долго, как только возможно, прежде чем почувствуется усталость.

Исследователи рекомендуют сжимать мяч в течение 15-30 секунд — если вам удастся успешно пройти этот тест, это один из показателей, который может предсказать, что вы можете прожить до 100 лет.

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