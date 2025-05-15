Мошенники выманили у пенсионерки из Минска $100 тысяч

Мошенники выманили у пенсионерки из Минска $100 тысяч1
- 15.05.2025, 11:12
Деньги забрала 64-летняя минчанка, которая сама стала жертвой аферистов.
В Минске жертвой телефонных мошенников стала 85-летняя пенсионерка, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным милиции, преступники, представившись сотрудниками «Энергосбыта», завладели ее личными данными, а затем — якобы от имени правоохранителей — убедили женщину, что ее сведения могут быть использованы в преступных целях. Для «декларирования» пожилая минчанка передала курьеру 100 тысяч долларов.
Сотрудники милиции установили, что деньги забрала 64-летняя минчанка, которая сама стала жертвой аферистов. Ее ранее обманули на сумму более 10 тысяч рублей, внушив, что она помогает следствию. Курьер, не подозревая о преступлении, вывезла деньги в соседнюю страну и передала неизвестному лицу.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.