Мошенники выманили у пенсионерки из Минска $100 тысяч 1 15.05.2025, 11:12

Деньги забрала 64-летняя минчанка, которая сама стала жертвой аферистов.

В Минске жертвой телефонных мошенников стала 85-летняя пенсионерка, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, преступники, представившись сотрудниками «Энергосбыта», завладели ее личными данными, а затем — якобы от имени правоохранителей — убедили женщину, что ее сведения могут быть использованы в преступных целях. Для «декларирования» пожилая минчанка передала курьеру 100 тысяч долларов.

Сотрудники милиции установили, что деньги забрала 64-летняя минчанка, которая сама стала жертвой аферистов. Ее ранее обманули на сумму более 10 тысяч рублей, внушив, что она помогает следствию. Курьер, не подозревая о преступлении, вывезла деньги в соседнюю страну и передала неизвестному лицу.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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