The National Interest: Новая «крылатая кавалерия» Польши 15.05.2025, 11:20

фото: The National Interest

Польские F-35 названы в честь легендарных крылатых гусар XVI–XVII веков.

Польша официально переименовала свои новейшие истребители F-35A Lightning II в «Husarz» («Гусар») в честь легендарных крылатых гусар — кавалерии XVI–XVII веков. Это решение стало символом синтеза национальной военной традиции и передовых боевых технологий пятого поколения, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Первые два польских пилота завершили обучение на F-35 на базе Национальной гвардии США в Эббинге (штат Арканзас). До этого они прошли теоретическую подготовку и тренировки на симуляторах на базе ВВС США Эглин во Флориде. Вторая группа пилотов начала обучение в прошлом месяце.

«Сегодня Польша делает важный шаг к боевой готовности и укреплению совместной обороны. Обучение в США — это не только навыки, но и доверие, взаимодействие и глубокая связь с нашими американскими партнерами», — заявил генерал Иренеуш Новак, инспектор ВВС Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поздравил пилотов в соцсети X: «Профессионализм и огромный опыт обеспечили этот успех. Вы укрепляете обороноспособность Польши и наше сотрудничество с союзниками».

В рамках соглашения с Вашингтоном, шесть польских F-35 будут базироваться в Арканзасе для подготовки летчиков. Центр также примет пилотов из Финляндии, Германии и Сингапура. Всего Польша закупила 32 истребителя F-35A на сумму $4,6 млрд. После завершения тренировок самолеты начнут поступать в страну и заменят устаревшие МиГ-29 и Су-22. Ожидается, что оставшиеся МиГ-29 будут переданы Украине.

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