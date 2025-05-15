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Белорус нашел в продаже чебурек с неожиданным ингредиентом, который никто не скрывал

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  • 15.05.2025, 11:24
  • 4,266
Белорус нашел в продаже чебурек с неожиданным ингредиентом, который никто не скрывал

«А ведь для кого-то это вопрос принципа».

В продаже нашелся чебурек от белорусского бренда «Марьино» с неожиданным ингредиентом. Как следует из названия, в начинке у него цыпленок, однако в составе значится свинина, пишет «Виртуальный Брест».

Житель Бреста, предпочитающий в рационе исключительно куриное мясо, обнаружил в магазине замороженный чебурек от бренда «Марьино», продукт называется «Цыпленок-бройлера». Однако при внимательном изучении состава на обратной стороне упаковки выяснилось, что, помимо курицы, в начинке содержится и свинина.

Об этом говорится прямо и без сносок, то есть формально производитель ничего не нарушил. Однако подобная маркировка может ввести в заблуждение потребителей, считает издание.

«Такие мелочи часто остаются незамеченными — до тех пор, пока кто-то не начнет читать мелкий шрифт. А ведь для кого-то это вопрос принципа, религиозных убеждений или банального вкусового предпочтения», — подчеркнул автор.

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