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Рубио заявил о готовности Трампа к любому механизму прекращения войны РФ с Украиной

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  • 15.05.2025, 11:30
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Рубио заявил о готовности Трампа к любому механизму прекращения войны РФ с Украиной

Глава Госдепа выступил перед неформальной встречей министров иностранных дел в Турции.

Президент США Дональд Трамп открыт для любого механизма, который приведет к справедливому миру в войне между Россией и Украиной.

Об этом сообщает The Guardian.

Рубио, выступая перед неформальной встречей министров иностранных дел в Турции, заявил, что США хотят увидеть прогресс в ближайшие пару дней, добавив, что военного решения конфликта не существует.

Встреча в Анталье

Как отмечает Bloomberg, неопределенность вокруг российско-украинских переговоров бросает тень на встречу министров иностранных дел НАТО в турецком курортном городе, которая началась в вечером 14 мая

Встречи в Анталье между Рубио и европейскими министрами иностранных дел предоставят шанс сплотиться по Украине после того, как европейские лидеры выдвинули ультиматум в прошлые выходные, дав России срок до 12 мая, чтобы согласиться на 30-дневное прекращение огня с Украиной.

Европейские лидеры заявили, что США поддерживают скоординированные санкции против России, если Москва продолжит наносить удары по Украине. Но президент США Дональд Трамп публично не поддержал предложенную дату прекращения огня, и крайний срок наступил и прошел, а ни одна из сторон не прекратила боевые действия.

«Очевидно, что Россия направляет в Турцию на эти мирные переговоры лишь делегацию более низкого уровня», - заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом второго дня встреч в Анталье.

Он заявил, что «по-прежнему осторожно оптимистичен» и что если русские также захотят продолжить игру, то в течение следующих нескольких недель можно будет добиться некоторых прорывов».

Снижение уровня переговоров

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин дали понять, что не будут присутствовать на возможных первых за три года прямых мирных переговорах между Москвой и Киевом в Турции.

Путин в воскресенье предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая «без каких-либо предварительных условий».

Президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов Путину, предложив ему принять участие в переговорах, «если он не боится», явно пытаясь показать Трампу, кто больше хочет мира - Украина или Россия.

Кремль заявил, что в состав делегации войдут советник президента Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин, но имени Путина в списке не оказалось.

После заявления Кремля о составе делегации, американский чиновник заявил, что Трамп, который находится в турне по Ближнему Востоку, не приедет. Ранее американский лидер заявлял, что рассматривает возможность участия.

Пока также неясно, встретятся ли официальные лица США, Украины и России напрямую или обсуждения будут проходить по очереди, как это было ранее.

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