Вагоны-сауны белорусских госпредприятий арестовали и распродают за долги
- 15.05.2025, 11:31
- 3,410
Их устанавливали в так называемых агрогородках почти 20 лет назад.
Лоты по продаже нескольких вагонов-саун, как арестованного имущества, появились на площадке «БелЮрОбеспечение». Все они принадлежат государственным предприятиям-должникам Гомельской области, и сейчас их пытаются продать, чтобы погасить долги перед государством, пишет «Флагшток».
Один из таких вагонов продается за 11,8 тыс. рублей в Ветковском районе — имущество принадлежит хозяйству ОАО «Столбунский».
А в еще двух случаях реализуют вагоны-сауны коммунального предприятия КЖУП «Брагинское». Один из них находится в деревне Красное, второй — в деревне Малейки. Оба хотят продать по цене 21,9 тыс. рублей. На фото видно, что сауны уже давно не используются и находятся в аварийном состоянии.
Такие прицепы-сауны производства «МАЗ-Купава» коммунальники Гомельской области устанавливали в так называемых агрогородках почти 20 лет назад. В то время власти пытались выполнять социальные стандарты и делать жить на селе более привлекательной. За посещение такой сауны брали небольшие деньги.
Сейчас, когда деревни продолжают вымирать и на подобные услуги существенно падает спрос, а тем при более при растущих долгах коммунальных служб, социальные стандарты приходится сворачивать.