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Переговоры по Украине в Стамбуле состоятся без главных участников

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  • 15.05.2025, 11:36
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Переговоры по Украине в Стамбуле состоятся без главных участников

Это первая за три года прямая встреча сторон конфликта.

Первая за три года прямая встреча представителей Украины и России по мирному урегулированию состоится 15 мая в Стамбуле — но без участия Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Это резко снижает ожидания от переговоров, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

Поздно вечером в среду Кремль сообщил, что в состав делегации войдут помощник президента Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин, но имя Путина в списке отсутствует. В ответ США также заявили, что президент Дональд Трамп, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, не прибудет в Турцию, хотя ранее рассматривал такую возможность.

Зеленский ранее заявлял, что примет участие в переговорах только в случае личного присутствия Путина. «Ответы на все вопросы этой войны — в Москве», — сказал украинский лидер в своем вечернем обращении. «То, как она закончится, зависит от всего мира».

Стороны обсуждают 30-дневное прекращение огня — Трамп настаивает на его немедленном подписании соглашения, Зеленский поддерживает инициативу, а Путин говорит, что сначала нужно обсудить детали.

Вашингтон предупреждает о возможности новых санкций, включая вторичные меры против покупателей российской нефти, если Москва продолжит препятствовать процессу. В Турции США представляют госсекретарь Марко Рубио и посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог. С украинской стороны участвует министр иностранных дел Андрей Сибига, с российской — Мединский и Фомин, участвовавшие в переговорах в 2022 году.

Тем временем российские войска продолжают атаки, а Москва предлагает вернуться к условиям неудавшегося проекта соглашения 2022 года, в котором, среди прочего, предусматривался нейтральный статус Украины — на что Киев идти не готов.

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