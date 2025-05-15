От $119 тысяч: какие сталинки и за сколько продают в Минске 15.05.2025, 11:45

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Разброс цен впечатляет.

Сталинские дома — это не просто жилье, а часть истории Минска. Построенные в 1930–50-х годах, они впечатляют высокими потолками, большими окнами и просторными помещениями. Толстые стены обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, а уникальный архитектурный стиль делает их заметными и отличающимися от другой жилой застройки. Эти здания часто расположены в исторических районах города, что привлекает тех, кто ценит культурное наследие и хочет жить в центре. Их любят и туристы — часто сталинки приобретают как инвестиционные проекты под сдачу в посуточную аренду. В первом квартале 2025 года медианная стоимость квадратного метра таких квартир составила 1950 долларов. Это делает их одним из более дорогих типов жилья в Минске, но высокие цены могут быть оправданы их уникальностью и престижем.

Авторы «Куфар Недвижимость» сделали подборку такого жилья.

Однокомнатная квартира

Она расположена на улице Янки Купалы, 11, всего в нескольких минутах ходьбы от метро «Октябрьская» («Купаловская»). Вокруг — удобства, которые сделают вашу жизнь комфортной. В нескольких шагах — парк Горького, одно из самых зеленых и популярных мест города. Также рядом есть цирк, где проходят представления, и река Свислочь с набережной для прогулок вдоль воды.

Квартира площадью 35 м² расположена на шестом этаже. Внутри сделан качественный ремонт с перепланировкой: кухня объединена с комнатой, а спальное место отделено шторой — это уютно и функционально. Также в квартире установлен кондиционер, чтобы летом было всегда комфортно.

Стоимость: 119 000 долларов, или 358 845 рублей по курсу на 15 мая.

Двухкомнатная квартира

Квартира расположена в центре Минска, на улице Красной, 22, всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Площадь Якуба Коласа». Вокруг — удобная инфраструктура: магазины, супермаркеты, кафе и рестораны. В шести минутах ходьбы находится ЦУМ, а также Комаровский рынок, где можно найти свежие продукты от местных производителей. Для любителей активного отдыха в 10 минутах находится спортивный комплекс «Фристайл», а набережная реки Свислочь — отличное место для прогулок и бега.

Квартира на шестом этаже восьмиэтажного кирпичного дома 1958 года постройки. Общая площадь квартиры — 61 м². Здесь выполнен эксклюзивный ремонт с высокими потолками (3 метра), что создает ощущение пространства. Окна квартиры выходят в тихий двор. В отделке использованы гипсовая лепнина, декоративная штукатурка и паркетная доска под маслом — это добавляет интерьеру уют и элегантность.

Стоимость: 169 900 долларов, или 512 333 рубля.

Трехкомнатная квартира

Квартира расположена на улице Буденного, 11, в хорошем районе с удобной инфраструктурой. В шаговой доступности магазины, школы, детские сады и остановки общественного транспорта. Отличное транспортное сообщение: метро, троллейбусы и трамваи. Тихий и уютный двор с парковочными местами и хорошим освещением.

Квартира находится на 3-м этаже 4-этажного дома 1951 года постройки. Общая площадь — 85 м². Все комнаты раздельные, окна выходят на две стороны дома. В квартире сделан косметический ремонт, установлены пластиковые окна и металлические двери. Есть два балкона: маленький с видом на Стахановскую улицу и застекленный — во двор. В квартире установлен водонагреватель и охранная сигнализация.

Стоимость: 129 900 долларов, или 391 713 рублей.

Пятикомнатная квартира

Это самый дорогой из предложенных вариантов. Квартира расположена в самом центре Минска, на улице Захарова, 27. Это удобное место с развитой инфраструктурой: рядом магазины, кафе и транспортные остановки. В нескольких минутах ходьбы — площадь Победы, парк Горького с набережной реки Свислочь, а также Оперный театр и Немига. Спокойные дворы и удобное местоположение делают этот район идеальным для проживания.

Квартира на 3-м этаже 4-этажного дома, построенного в 1954 году, общей площадью 176 м². В интерьере квартиры использованы штучные и лимитированные предметы, включая антиквариат, а также итальянская мебель. В квартире также есть камин на дровах, который создает уютную атмосферу. Окна выходят на две стороны дома, обеспечивая отличное освещение. В стоимость входит кладовая в цокольном этаже с погребом для вина и гараж во дворе. Квартира расположена в сталинском доме с железобетонными перекрытиями, на этаже всего две квартиры, что добавляет уединенности и комфорта.

Стоимость: 850 000 долларов, или 2 563 175 рублей.

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