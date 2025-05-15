Украинские партизаны устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области РФ
- 15.05.2025, 12:14
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По ней поставляли технику российским войскам.
Партизаны движения «Атеш» организовали диверсию под Смоленском (РФ). Там сожжен релейный шкаф на железнодорожном полотне, которое использовалось оккупантами для поставок вооружения и техники к российско-украинской границе близ Сумской и Черниговской областей.
Об этом утром в четверг, 15 мая, сообщил Telegram-канал движения сопротивления. Его участники поделились фото и видео, сделанными на месте поджога.
«Благодаря смелым действиям наших партизан враг столкнулся с серьезными нарушениями в своевременной доставке необходимых ресурсов на передовую», – подчеркнули авторы публикации.
В «Атеш» добавили, что каждая успешная операция на территории противника наносит урон российским захватчикам и подрывает их моральный дух.
«Мы знаем, что каждый день затрудненной логистики приближает момент нашей победы. Наша работа не ограничивается одной операцией – мы продолжаем действовать по всему фронту, создавая трудности для врага и накладывая ограничения на его возможности», – заявили партизаны.