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Украинские партизаны устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области РФ

  • 15.05.2025, 12:14
  • 1,506
Украинские партизаны устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области РФ

По ней поставляли технику российским войскам.

Партизаны движения «Атеш» организовали диверсию под Смоленском (РФ). Там сожжен релейный шкаф на железнодорожном полотне, которое использовалось оккупантами для поставок вооружения и техники к российско-украинской границе близ Сумской и Черниговской областей.

Об этом утром в четверг, 15 мая, сообщил Telegram-канал движения сопротивления. Его участники поделились фото и видео, сделанными на месте поджога.

«Благодаря смелым действиям наших партизан враг столкнулся с серьезными нарушениями в своевременной доставке необходимых ресурсов на передовую», – подчеркнули авторы публикации.

В «Атеш» добавили, что каждая успешная операция на территории противника наносит урон российским захватчикам и подрывает их моральный дух.

«Мы знаем, что каждый день затрудненной логистики приближает момент нашей победы. Наша работа не ограничивается одной операцией – мы продолжаем действовать по всему фронту, создавая трудности для врага и накладывая ограничения на его возможности», – заявили партизаны.

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