Украинские партизаны устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области РФ 15.05.2025, 12:14

1,506

По ней поставляли технику российским войскам.

Партизаны движения «Атеш» организовали диверсию под Смоленском (РФ). Там сожжен релейный шкаф на железнодорожном полотне, которое использовалось оккупантами для поставок вооружения и техники к российско-украинской границе близ Сумской и Черниговской областей.

Об этом утром в четверг, 15 мая, сообщил Telegram-канал движения сопротивления. Его участники поделились фото и видео, сделанными на месте поджога.

«Благодаря смелым действиям наших партизан враг столкнулся с серьезными нарушениями в своевременной доставке необходимых ресурсов на передовую», – подчеркнули авторы публикации.

В «Атеш» добавили, что каждая успешная операция на территории противника наносит урон российским захватчикам и подрывает их моральный дух.

«Мы знаем, что каждый день затрудненной логистики приближает момент нашей победы. Наша работа не ограничивается одной операцией – мы продолжаем действовать по всему фронту, создавая трудности для врага и накладывая ограничения на его возможности», – заявили партизаны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com