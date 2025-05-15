В одном из областных центров Беларуси перенесли отключение горячей воды
- 15.05.2025, 12:04
Из-за прохладного «маября».
В Гродно вслед за Минском перенесли сроки отключения горячей воды. Ремонтная кампания сместится из-за прохладной погоды, сообщили в «Гродноэнерго».
Обычно ремонты с отключением горячей воды начинаются в середине мая. Это позволяет энергетикам выдерживать график работ, надежно провести все необходимые испытания и подготовиться к началу отопительного сезона.
«Однако в 2025-м колебания температуры, возобновление подачи тепла на объекты социальной сферы в Гродненской области внесли свои коррективы», — отметили в «Гродноэнерго».
Из-за прохладной погоды и прогнозов синоптиков на ближайшие недели совместно с горисполкомом принято решение о переносе отключений — с 21 мая начало работ переносится на 28 мая. Ремонты в двух зонах Гродно продлятся до 6 июня.
Отмечается, что подобное решение приняли также и в Лиде.
Напомним, ранее в Минске ежегодное отключение горячей воды для проведения испытаний и ремонта тепловых сетей отложили на неопределенный срок из-за холодной погоды.