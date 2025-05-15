Зеленский прибыл в аэропорт Анкары
- 15.05.2025, 12:22
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Президент Украины встретится с Эрдоганом.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Анкары, Турция, для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает «Суспільне».
Отмечается, что после встречи с Эрдоганом могут состояться первые прямые переговоры между Украиной и Россией с 2022 года.
10 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» в четверг, 15 мая, в Стамбуле. При этом в своем выступлении диктатор не упомянул об инициативе «коалиции решительных» о 30-дневном прекращении огня.
В вечернем обращении 11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции лично. Позже он сообщил, что в четверг прибудет в Анкару и встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они готовы прилететь в Стамбул, если российский диктатор прибудет туда. Зеленский говорил, что готов к переговорам только с Путиным и другой формат встречи не обсуждался.